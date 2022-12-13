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Кадри Симсон: ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников

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Еврокомиссар рассказала о ситуации в регионе в сфере энергетики.

ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделала европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Чиновница пояснила, что ЕС в состоянии диверсифицировать поставки по оставшимся объемам российского природного газа за счет энергии из альтернативных источников.

Мы по-прежнему получаем некоторое количества газа из России, но мы можем заменить его при помощи энергии из возобновляемых источников.

Кадри Симсон, еврокомиссар

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее уведомила общественность о том, что Москва сократила за восемь месяцев 2022 года 80% поставок "голубого топлива" в Евросоюз. По словам лидера ЕК, страны региона смогли заменить выбывшие объемы  природного газа, не прибегая к отключениям электроэнергии для пользователей.

Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного из России газа в 2022 году.

Фото и видео: WORLD Economic Forum

 

 

 

Теги: давосский экономический форум, еврокомиссия, евросоюз, кадри симсон, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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