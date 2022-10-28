Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного из России газа в 2022 году

Кадри Симсон рассказала о сотрудничестве с Норвегией по вопросу энергетики ЕС.

Европейский комиссар Кадри Симсон заявила о полном замещении не поставленного из России природного газа в 2022 году. Соответствующей информацией чиновница поделилась в ходе выступления на совместной пресс-конференции в Норвегии с представителем этой страны. Симсон подчеркнула, что регион нашел для себя альтернативных поставщиков, однако компании и местные потребители "заплатят за это огромную цену".

Евросоюз продолжает платить огромную цену за свой энергетический импорт, потребители и предприятия находятся под очень высоким давлением. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Эксперт призвала власти Норвегии обеспечить максимальный объем поставок газа в страны ЕС. При этом чиновница не стала отвечать на вопрос одного из корреспондентов о том, обсуждалась ли с норвежским руководством общеевропейская инициатива по установлению динамического потолка цен на газ. Известно, что Норвегия как экспортер газа в ЕС, относится к данному предложению критически.

В ЕК сообщили, что главы Минэнерго ЕС снова попытаются согласовать совместные закупки газа.

Фото и видео: YouTube / VIDEOPORTAL