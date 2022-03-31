Глава Чечни заявил, что Россия не пойдет на уступки Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ошибке Мединского на переговорах с Украиной. В собственном Telegram-канале чиновник записал видеообращение, в котором рассказал о неправильной формулировке лидера российской делегации, которая была высказана в Стамбуле. По мнению Кадырова, Москва не пойдет ни на какие уступки Киеву.

Господин Мединский чуть ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По мнению Кадырова, сейчас украинской стороне преподносят ситуацию так, как будто Россия готова бросить начатое, однако "это никогда не правда". Лидер российского региона пояснил, что во время чеченской войны Запад "давил" на РФ и поддерживал терроризм, но президент Владимир Путин все-таки принял решение завершить войну ради восстановления в республике. Глава Чечни напомним, что благодаря этому "мы живем в правовом государстве". Он пожелал того же украинскому народу.

Кадыров заявил, что потерял близких людей в спецоперации на Украине.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95