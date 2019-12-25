Кадыров заявил, что потерял близких людей в спецоперации на Украине

Глава Чечни рассказал о том, что бойцы расстроены сообщениями в соцсетях о том, что Киев "выигрывает".

Глава Чечни Кадыров заявил, что потерял близких ему людей в ходе спецоперации на Украине. Соответствующее заявление глава Чечни сделал в рамках видеообращения, размещенного в его аккаунте в Telegram-канале.

Я потерял своих близких людей. Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: "Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что российская сторона начала проводить специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима. Ради этой миссии Вооруженные силы РФ рассчитывают провести "демилитаризацию и денацификацию" соседнего государства, а также предать суду всех военных преступников.

Кадыров заявил о несогласии с переговорами на Украине от лица воинов.

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