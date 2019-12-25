Кадыров заявил о несогласии с переговорами на Украине от лица воинов

Глава Чечни признает, что конец спецоперации будет определяться политической волей президента России.

Кадыров заявил о несогласии с переговорами на Украине от лица всех российских воинов, которые сейчас находятся на территории соседнего государства в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление глава Чечни сделал в рамках записанного видеообращения к подписчикам. Ролик размещен в его социальных сетях. Чиновник заметил, что солдат не устраивает сама идея общения с киевским режимом и действующими властями.

Мы, воины, не согласны на эти переговоры и соглашения…Мои ребята в Мариуполе забрали два квартала, бои не останавливаются и не будут останавливаться….Говорю как воин: в Чечне были террористы и экстремисты из разных государств. Как сегодня и на Украине. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Рамзан Кадыров подчеркнул, что ситуация будет определяться именно политической волей российского лидера Владимира Путина. От лица военнослужащих глава Чечни призвал политика дать им закончить то, что он начал. По мнению главы Чечни, в настоящее время на Украине нет власти, с которой можно было бы вести диалог, а есть только "куклы" и их западные и европейские "кукловоды".

Кадыров встретился с генерал-лейтенантом ВС РФ Мордвичевым.

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