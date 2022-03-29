Кадыров встретился с генерал-лейтенантом ВС РФ Мордвичевым

Глава Чечни пообщался с российским военным, которого Киев объявлял погибшим.

В Мариуполе глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с генерал-лейтенантом Вооруженных сил России Андреем Мордвичевым. Ранее российского военнослужащего представители киевского режима объявили погибшим. Он якобы погиб в середине марта на территории аэродрома Чернобаевка, находящегося в Херсонской области. Ролик со встречи между чиновников и военным размещен в социальных сетям. Впервые он был показан в эфире Первого канала. На снятых кадрах видно, как Рамзан Кадыров приобнимает Мордвичева.

Ахмат — реальная сила! командующий Андрей Мордвичев

В ответ на это глава Чечни заявляет, что так сказал самый лучший командующий.

Напомним, что Андрей Мордвичев в 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона. Через год мужчина был назначен первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В прошлом году он перешел на пост первого заместителя командующего восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. С ноября 2021 года является ее командующим.

Кадыров обвинил ВСУ в использовании боеприпасов с белым фосфором.

Фото и видео: Telegram / SHOT

