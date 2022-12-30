Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно

Глава Чечни рассказал о перевыполненном плане по СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все жители республики, которые отправлены на специальную военную операцию, участвуют в этом добровольно. Соответствующей информацией с журналистами российский чиновник поделился в ходе пресс-конференции. Он отметил, что ни один человек не был отправлен на СВО против его воли. Специалист считает провокаторами тех, кто занимается распространением сведений о том, что в стране или регионе будет новая волна мобилизации. Он напомнил, что Чечня перевыполнила план по ранее объявленной частичной мобилизации граждан. Сейчас этот процесс завершен.

У нас нет на спецоперации молодых людей, у нас все подготовленные ребята, которые добровольно сами, кто изъявил желание. Все сотрудники, которые у нас служат, ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Рамзан Кадыров пояснил, что даже если будет новая волна мобилизации, то Чечня уже на 254% план перевыполнила.

Глава Чечни Кадыров: ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU