Глава Чечни Кадыров: ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами

Чиновник рассказал о ситуации на СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что Вооруженные силы Украины несут большие потери личного состава в ходе специальной военной операции, поэтому вынужденно восполняют их неподготовленными новобранцами. Соответствующей информацией российский чиновник поделился в собственном Telegram-канале. Он разместил видео с оперативным заседанием бойцов, которые сейчас находятся на СВО. Кадыров добавил, что за последнее время ВСУ и натовские формирования ожидали крайне насыщенные и "не очень хорошие" события в регионе. При этом сейчас все меньше появляется желающих взять оружие и сражаться против Вооруженных сил России.

Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего командование пытается восполнить потери новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни напомнил о том, что миссия по освобождению оккупированных территорий Донбасса идет согласно плану.

Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95