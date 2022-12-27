Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства в Грозном в 2002 году

Глава Чечни напомнил о погибших в теракте, организованном Шамилем Басаевым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил жертв теракта у Дома правительства, который произошел в Грозном в 2002 году. По мнению российского чиновника, это трагическое событие разделило судьбы сотен граждан на "до" и "после". Политик опубликовал в собственном Telegram-канале кадры 20-летней давности, связанные с событием, когда террористы-смертники подорвали два грузовика со взрывчаткой вблизи здания. Жертвами стали более 70 человек, пострадали - свыше 600. Напомним, что официально ответственность за произошедшее на себя взял Шамиль Басаев. Террориста ликвидировали 10 июля 2006 года в соседнем регионе - Ингушетии.

27 декабря 2002 года на территории комплекса правительственных зданий был совершен чудовищный теракт, унесший жизни более 70 наших братьев и сестер. Этот день навсегда стал скорбной датой. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни пояснил, что таким образом боевики пытались посеять панику среди мирного населения, а также заставить отказаться граждан от работы в государственных органах. По словам Кадырова, террористы не смогли добиться ожидаемого результата, так как общество прокляло преступников за гибель невинных жизней. Рамзан Кадыров еще раз выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших.

Кадыров обратился к мусульманам на китайском и призвал объединяться против Америки.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95