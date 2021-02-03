Кадыров обратился к мусульманам на китайском и призвал объединяться против Америки

Он назвал НАТО и Европу провокаторами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке призвал мусульман объединиться против США и Европы. Пост он опубликовал в своем tg-канале.

Политик считает, что за последнее десятилетие миллионы мирных жителей погибли из-за конфликтов, которые спровоцировали ЕС и НАТО.

Теперь они принесли с собой еще более страшную угрозу уничтожения всех нравственных ценностей, выработанных народами всех наций в течение человеческого существования. Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Рамзан Кадыров

Глава Чечни попросил население не прогибаться под НАТО и не позволять альянсу диктовать свои условия.

Ранее на Piter.tv: Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области.

Фото: ВКонтакте / Рамзан Кадыров, Телеграм / Kadyrov_95