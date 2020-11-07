Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области

В Чечне рассказали о работе "без лишней шумихи".

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры зачистки военными и ОМОНом населенного пункта Благовещенск, расположенный в Запорожской области. В собственном Telegram-канале российский чиновник пояснил, что противника ранее удалось вытеснить из очередного пункта в ходе специальной военной операции. Эксперт отметил, что бойцы из региона стараются "не поднимать лишней шумихи". При этом солдаты избегают лишних выстрелов ради того, чтобы обезопасить мирное население.

Вымощенные в многочисленных боях сотрудники ОМОН "АХМАТ-Крепость" (на транспорте) и ОМОН "АХМАТ-Грозный" Росгвардии по ЧР блестяще справляются с этой задачей. На этих кадрах вы можете наблюдать за их грамотной работой. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров заметил, что после тщательного досмотра территории бойцы часто находят тайники ВСУ и местных националистов с оружием и боеприпасами, которыми также могли пользоваться диверсанты. Глава Чечни пожелал успехов военным в их миссии.

Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95