Глава Чечни сообщил об успехах "Ахмата".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы на территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале. Он пояснил, что специальное подразделение "Ахмат" уничтожило противника в районе Кременной.

Благодаря оперативным и слаженным действиям им удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что в начале текущей недели местный офицер из Народной милиции ЛНР Андрей Марочко объявил о том, есть прямые и косвенные подтверждения, что Вооруженные силы Украины перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. В частности, противник с улучшением погоды планирует штурмовать территорию по направлению Кременной, Сватово и на других участках.

Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95