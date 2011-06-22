Военнослужащие полка "Север" успешно отразили несколько атак противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении до 200 боевиков на Херсонском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликовал видеозапись, на которой военнослужащие полка "Север" успешно отразили несколько атак противника. Он отметил, что "враг понес тяжелые потери". Бойцы полка "Север" также уничтожили несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава.

Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север". Рамзан Кадыров, глава Чечни

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Видео: Telegram / Kadyrov_95