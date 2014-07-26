Кадыров: восстановление поврежденной во время боев мечети в Мариуполе идет полным ходом

Работы проверил депутат ГД Адам Делимханов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в собственном Telegram-канале о том, что восстановление мечети имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе, поврежденной в ходе боев за город, ведется полным ходом. К своему посту российский чиновник прикрепил видеозапись, в котором ход работ проверяет депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов во время его рабочего визита в регион.

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделил значительные средства на ее восстановление. Приятно узнать, что работы идут полным ходом. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни добавил, что специалисты имеют в своем распоряжении все необходимое для проведения качественного и своевременного выполнения работ. Ведется внешняя и внутренняя отделка религиозного объекта. Скоро рабочие должна начать оформлять стены. Напомним, что мариупольская мечеть имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы неоднократно попадала под огонь ВСУ. Также в здании удерживались заложники. Их удалось освободить при помощи Вооруженных сил РФ.

Кадыров опубликовал видео с допросом пленных.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95