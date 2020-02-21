Кадыров опубликовал видео с допросом пленных

В Чечне показали сдачу информации России украинскими военными.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в собственном Telegram-канале видео с допросом украинских военнопленных. По мнению российского чиновника, командование противника бросает своих граждан на убой. При этом он подчеркнул, что солдаты охотно отвечают на вопросы Вооруженных сил РФ, а также дают столько информации, сколько времени на ее обработку сейчас нет.

Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье. пост Рамзана Кадырова в ТГ-канале

На двухминутном видео пленные из ВСУ рассказывают, как их зовут, откуда они родом, а также где расположены боевые силы, сколько там находится человек, каким вооружением и техникой солдаты обладают. Рамзан Кадыров считает, что "ладно, были бы идейные", но речь идет о людях, у которых нет убеждений.

Кадыров поручил провести "второй этап" вакцинации от COVID-19 в Чечне.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95