Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово

Глава Чечни рассказал о ситуации с важным стратегическим объектом в ЛНР.

Глава российского региона Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль военных железнодорожной станции Светланово, расположенной на территории Луганской Народной республики. По информации от чиновника, распространенной в его собственном Telegram-канале, сейчас объект находится под контролем чеченских бойцов.

Данный стратегически важный объект сейчас находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что с утра 24 февраля российская сторона по указу президента Владимира Путина проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95