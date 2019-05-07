Кадыров: чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе

Глава Чечни рассказал о ситуации в городе ЛНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в поселке Камышеваха. Соответствующее заявление российского чиновника опубликовано в его Telegram-канале. Он разместил ролик, на котором зафиксирована ликвидация группы местных боевиков. Операция якобы происходила на территории населенного пункта, расположенного в Луганской народной республике Донбасса. Эксперт заметил, что предоставил кадры воздушной разведки. На них показано, как националисты находятся в состоянии тотальной паники.

Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Рамзан Кадыров отметил, что "суровая кара" настигла каждого из украинских боевиков в Камышевахе. Глава Чечни отметил, что такая судьба ждет каждого украинского бандеровца и националиста. Чиновник добавил, что у военных есть новый план действий, а первые дни следования ему говорят об эффективности и оправданности.

Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95

