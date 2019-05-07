Глава Чечни показал, как российские военные едут на автомобиле по городу в ДНР.

Рамзан Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка. В собственном Telegram-канале глава российского региона пояснил, что войска взяли под контроль жилой участок на территории города, расположенного на территории Луганской народной республики. Глава Чечни пояснил, что роллик для него записал его помощник Апты Алаудинов. Он показал как передвигается по городу на автомобиле по центральной улице. Он также показал из окна машины здание СБУ, а после вышел, чтобы пообщаться с продавцами местного магазина.

Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка…Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что руководитель Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев уведомил общественность о том, что отдельные подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава. Сейчас противник отступает к Лисичанску. По данным армии РФ, Киев приказал бойцам заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты.

Кадыров опубликовал видео с допросом трех пленных украинских солдат.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95