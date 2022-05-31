Глава Чечни показал допрос задержанных солдат, по которым свои стреляли из "Града".

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом трех пленных украинских солдат. Ролик появился в собственном Telegram-канале российского чиновника. Он уточнил, что на кадрах показаны события, происходящие на Донбассе. Представители армии противника заметили, что они давно поняли тот факт, что оказывать сопротивление военным РФ бесполезно, но при этом у них не было обратного пути. Солдаты добавили, что во время их отступления по ним производились выстрелы из РСЗО "Град" со стороны своих.

Вражеские войска деморализованы. Командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат ВСУ при наступлении российских подразделений. пост Рамзана Кадырова

Чиновник добавил, что "все больше бандитов" предпочитают сдаться в плен российским воинам, а не испытать на себе "френдли файр". По мнению главы Чечни, никто из них не хочет умирать за Владимира Зеленского.

Кадыров заявил о взятии под контроль 90% Камышевахи.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95