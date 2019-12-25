Кадыров заявил о взятии под контроль 90% Камышевахи

В выполнении поставленной задачи участвовали подразделения российских силовых структур совместно с силовиками ЛНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль 90% поселка Камышеваха. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что подразделения российских силовых структур совместно с силовиками ЛНР выполняют задачи по очистке поселка, поставленные руководством страны. В результате действий единым освободительным фронтом под контроль было взято 80-90% территории Камышевахи.

Ранее Кадыров пообещал Польше за шесть секунд показать, на что способна Россия.

Фото: grozny.tv