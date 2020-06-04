Он призвал Варшаву забрать свое вооружение и наемников с Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал Польше за шесть секунд показать, на что способна Россия. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В своем видеообращении Кадыров задался вопросом, чего добивается Польша. Он добавил, что если поступит команда, то Варшава увидит за небольшой промежуток времени способности России.

Также глава республики призвал Варшаву забрать свое вооружение и наемников с Украины. Кадыров подчеркнул, что польские власти начали "нехорошие игры" с Москвой, а игра "под дудку Запада и Америки" ни к чему хорошему не приведет.

Ранее Кадыров назвал Шольца шизофреником.

Видео: Telegram / Kadyrov_95