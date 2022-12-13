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Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на марьинском направлении

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Бойцы полка спецназначения "Север-Ахмат" взяли в плен украинских военных.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии опорного пункта украинских войск на марьинском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что пункт был взят чеченскими бойцами полка спецназначения "Север-Ахмат". Они также взяли в плен внушительное количество украинских военных.

Глава Чечни отметил, что что узел опротивления полностью состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей и стрелковых защитных сооружений.

Ранее Кадыров назвал Болдырева "генералом бла-бла-бла".

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: глава чечни, опорный пункт, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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DAROBIOT Piowmege
Сегодня 11:58

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