Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на марьинском направлении

Бойцы полка спецназначения "Север-Ахмат" взяли в плен украинских военных.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии опорного пункта украинских войск на марьинском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что пункт был взят чеченскими бойцами полка спецназначения "Север-Ахмат". Они также взяли в плен внушительное количество украинских военных.

Глава Чечни отметил, что что узел опротивления полностью состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей и стрелковых защитных сооружений.

Ранее Кадыров назвал Болдырева "генералом бла-бла-бла".

Видео: Telegram / Kadyrov_95