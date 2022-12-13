Он отметил, что не критикует генералов, а констатирует факты

Глава Чечни Рамзан бывшего командующего сухопутными войсками Владимира Болдырев Кадыров назвал Болдырева "генералом бла-бла-бла". Об этом он заявил в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

Ранее Болдырев заявил, что Кадыров не имеет права критиковать генерал-полковника Александра Лапина. Глава Чечни отметил, что не критикует генералов, а констатирует факты. Он также припомнил Болдыреву, что его неоднократно переводили из одного округа в другой, объясняя это тем, что тот не справлялся со своими обязанностями.

Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы. Может, я термины не знаю. Но кто критикует, должен посмотреть опыт работы. Меня еще не выгнали, а его сразу перевели. Кто из нас лучше – генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров? Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыванию денег.

Видео: Telegram / Kadyrov_95