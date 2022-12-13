Кадыров назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыванию денег

Глава Чечни объяснил, о чем должны переживать россияне.

Глава Чечни рамзан Кадыров назвал иностранную помощь Украине со стороны коллективного Запада рабочей схемой по отмыванию денег. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в видеоролике, опубликованном в его собственном Telegram-аккаунте. Он призвал подписчиков и граждан страны беспокоиться о том, что сейчас боевые действия ведутся на территории РФ, в регионах, которые высказались за то, чтобы войти в состав государства ради защиты своего населения от "сатанинских действий натовских националистов".

Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что 6 января американские власти заявили о выделении нового пакета военной помощи киевскому режиму с общим объемом более трех миллиардов долларов. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила прессе о том, что денежные средства будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. В пакет помощи вошли боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), а также ракеты класса "земля - воздух".

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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95