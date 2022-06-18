Глава Чечни отметил, что небольшой группе гражданских удалось выйти к российским войскам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных жителях. Такое заявление российский чиновник сделал в собственном telegram-канале, комментируя размещенное в социальных сетях видео. По информации от эксперта, гражданское население смогло покинуть территорию после удерживания людей местными вооруженными формированиями.

Все, что нужно знать о преступной деятельности украинских националистов. Пожилые люди на данном видео на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны Северодонецка. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава республики подчеркнул, что в подвальном секторе, из которого вышли люди, вместе с ними находились около 200 человек. В их числе есть дети, женщины и пожилые граждане. Местные жители отметили, что они ничего не знают об объявленном несколько дней назад российской стороной "зеленом коридоре" для эвакуации. Рамзан Кадыров подчеркнул, что люди расправы со стороны украинских солдат из-за попытки покинуть опасную зону.

Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев.

Фото и видео: Telegram / kadyrov_95

