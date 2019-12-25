Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев

Военные зажали украинские нацбаты у Горского и Золотого.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как российский спецназ гоняет бандеровцев во время боевых столкновений между чеченским специальным полком и местными националистическими движениями. Известно, что мероприятия в рамках военной операции проводятся между населенными пунктами Горское и Золотое, расположенными на территории Луганской народной республики.

Бойцы под командованием … Замида Чалаева продолжают гнать бандеровские группировки через леса и поля. На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы … догнали их, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По мнению российского чиновника, успех чеченских вооруженных подразделений в спецоперации на Украине заключается в том, что бойцы действуют без лишней суеты, а также качественно и эффективно.

Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово.

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