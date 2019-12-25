  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев
Сегодня, 12:37
113
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев

0 0

Военные зажали украинские нацбаты у Горского и Золотого.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как российский спецназ гоняет бандеровцев во время боевых столкновений между чеченским специальным полком и местными националистическими движениями. Известно, что мероприятия в рамках военной операции проводятся между населенными пунктами Горское и Золотое, расположенными на территории Луганской народной республики.

Бойцы под командованием … Замида Чалаева продолжают гнать бандеровские группировки через леса и поля. На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы … догнали их, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

По мнению российского чиновника, успех чеченских вооруженных подразделений в спецоперации на Украине заключается в том, что бойцы действуют без лишней суеты, а также качественно и эффективно.

Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово.

Фото и видео:

Теги: донбасс, лнр, нацбаты, рамзан кадыров, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии