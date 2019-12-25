Кадыров: российские силы прорвали в Мариуполе кольцо, в которое попал спецназ

Глава Чечни рассказал о ситуации, в которой несколько дней находились российские бойцы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что российские военнослужащие прорвали в украинском городе Мариуполе "бандитское кольцо", в которое попал спецназ. Силовики находились в опасности на протяжении нескольких дней. Соответствующее заявление чиновник сделал для своих подписчиков в собственном Telegram-аккаунте.

Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. пост в ТГ-канале Рамзана Кадырова

Противники дважды предлагали российским военнослужащим сдаться, но каждый раз они отказались, "оставшись преданными долгу и присяге". В результате военные вернулись живыми, а не пали жертвами "подлости нациков". Кадыров заметил, что представители бандеровцев сейчас стремительно отступают под огневым натиском ВС РФ. Глава Чечни заметил, что каждого отличившегося военнослужащего представят к государственным наградам.

Кадыров: Чечне не страшны экономические санкции.

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