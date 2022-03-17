Кадыров: Чечне не страшны экономические санкции

Глава Чечни рассказал о том, что регион выполнит любой приказ президента РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченской Республике не страшны экономические санкции. Такое заявление чиновник высказал на правительственном совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ при президенте Владимире Путине. Глава региона уточнил, что население готово обеспечивать как экономическую, так и военную безопасность государства. Кадыров заверил лидера страны в готовности выполнить любой приказ.

Мы победили в Чеченской Республике международный терроризм, который поддерживался Западом…Мы на правильном пути и наведем во главе с вами мир на Украине, как и на Кавказе. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По мнению Кадырова, со стороны запада ведется экономическая блокада России. Он добавил, что Вооруженные силы РФ совместно с местными жителями освободили на территории Украине около 500 детей. Владимир Путин выразил благодарность силам республики, а также передал привет военным из Чечни, которые принимают участие в проведении специальной операции на Украине.

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Фото и видео: kremlin.ru