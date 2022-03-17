Хуснуллин: допкредиты регионам помогут сэкономить 255 млрд рублей

Вице-премьер РФ напомнил о необходимости поддерживать застройщиков.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что дополнительные бюджетные кредиты регионам помогут сэкономить 255 млрд рублей. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на правительственном совещании по социально-экономическим вопросам по поддержке субъектов РФ при президенте Владимире Путине.

Существенную поддержку региональным бюджетам окажет принятие следующего набора мер, который буквально вчера мы у председателя правительства утвердили и отдали в работу. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник уточнил, что говорит о предоставлении регионам дополнительных кредитов из бюджета страны, чтобы власти смогли погасить задолженности за текущий год по ценным бумагам и финансовым займам. Хуснуллин призвал кабинет министров сформировать меры поддержки не только населения страны в рамках ипотечного кредитования, но также и застройщиков. Он напомнил коллегам, что на счетах эскроу по стране остается около 3,2 трлн рублей. Эксперт видит необходимость обеспечить финансирование проектов, как высокой степени готовности, так и тех, которые только начаты строиться.

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