  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:41
166
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Хуснуллин: допкредиты регионам помогут сэкономить 255 млрд рублей

0 0

Вице-премьер РФ напомнил о необходимости поддерживать застройщиков.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что дополнительные бюджетные кредиты регионам помогут сэкономить 255 млрд рублей. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на правительственном совещании по социально-экономическим вопросам по поддержке субъектов РФ при президенте Владимире Путине.

Существенную поддержку региональным бюджетам окажет принятие следующего набора мер, который буквально вчера мы у председателя правительства утвердили и отдали в работу.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник уточнил, что говорит о предоставлении регионам дополнительных кредитов из бюджета страны, чтобы власти смогли погасить задолженности за текущий год по ценным бумагам и финансовым займам. Хуснуллин призвал кабинет министров сформировать меры поддержки не только населения страны в рамках ипотечного кредитования, но также и застройщиков. Он напомнил коллегам, что на счетах эскроу по стране остается около 3,2 трлн рублей. Эксперт видит необходимость обеспечить финансирование проектов, как высокой степени готовности, так и тех, которые только начаты строиться.

Мэр Собянин: безработица в Москве находится на историческом минимуме.

Фото и видео:
 

Теги: антикризисные меры, застройщики, марат хуснуллин, регионы, строительство, счета эскроу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии