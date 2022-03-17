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Мэр Собянин: безработица в Москве находится на историческом минимуме

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Глава столицы рассказал о сохранении рабочих мест в кризис.

Мэр Собянин: безработица в Москве находится на историческом минимуме. Такое заявление глава российской столицы сделал во время выступления перед правительством и президентом Владимиром Путиным на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

Сегодня безработица, по крайней мере, в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме…У нас есть риски роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, где владельцем является иностранная компания.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник подчеркнул, что власти региона создали специальный кадровый центр, в котором ведется системная работа со всеми гражданами которые заявили о такой остановке или возможном закрытии предприятия, на котором они работали. Также работа ведется параллельно и с крупными системными предприятиями Москвы. Собянин надеется на то, что туда можно будет переместить этих сотрудников, так как есть "сотни тысяч вакансий на других предприятиях".

Собянин: важно, чтобы люди могли вкладывать в недвижимость, а не в зарубежные товары.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: антикризисные меры, безработица, москва, приостановка деятельности, работа, рабочие места, регионы, сергей собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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