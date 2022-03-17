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Собянин: важно, чтобы люди могли вкладывать в недвижимость, а не в зарубежные товары

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Мэр Москвы рассказал о важности строительства.

Глава российской столицы Сергей Собянин: важно, чтобы люди могли вкладывать в недвижимость, а не в иностранные товары. Мэр Москвы уточнил что к текущему времени зарубежная продукция "ажиотажно раскупается" на прилавках в торговых точках. Такое мнение чиновник высказал коллегам во время выступления на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина. Заседание было посвящено реализации социально-экономических мер поддержки субъектов РФ.

Строительство - очень важное направление…Это самое лучшее вложение в экономику. Тем более, что стройка - это 95% всех строительных материалов, производящихся в России.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города уверен в том, что создание строительных площадок также связано с появлением для сотен тысяч россиян работать на предприятиях, которые поставляют строительные материалы.

Собянин: в Москве продолжат строить метрополитен и дороги.

Фото и видео: kremlin.ru
 

Теги: антикризисные меры, москва, недвижимость, сергей собянин, строительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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