Рамзан Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне. Об этом политик сообщил на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". По словам главы республики, закрытые с конца марта заведения возобновляют свое функционирование.
С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Политик отметил, что на банкетах число посадочных мест будет сокращено наполовину.
Напомним, что с 21 июня на территории Чечни в рамках третьего этапа постепенно снимаются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в регионе.
Появилось видео с рыбалки Кадырова.
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