Число столов и посадочных мест на торжествах будет сокращено вдвое.

Рамзан Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне. Об этом политик сообщил на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". По словам главы республики, закрытые с конца марта заведения возобновляют свое функционирование.

С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования Рамзан Кадыров, глава Чечни

Политик отметил, что на банкетах число посадочных мест будет сокращено наполовину.

Напомним, что с 21 июня на территории Чечни в рамках третьего этапа постепенно снимаются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в регионе.

Появилось видео с рыбалки Кадырова.