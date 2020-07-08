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Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне

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Число столов и посадочных мест на торжествах будет сокращено вдвое.

Рамзан Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне. Об этом политик сообщил на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". По словам главы республики, закрытые с конца марта заведения возобновляют свое функционирование.

С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Политик отметил, что на банкетах число посадочных мест будет сокращено наполовину. 

Напомним, что с 21 июня на территории Чечни в рамках третьего этапа постепенно снимаются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в регионе. 

Появилось видео с рыбалки Кадырова.

Теги: банкет, разман кадыров, свадьба, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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