Кадыров рассказал про боевой клич отступающих бойцов ВСУ

Глава Чечни разместил ролик с работой бойцов МО РФ на Донбассе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал про боевой клич отступающих бойцов Вооруженных сил Украины. Российский чиновник прокомментировал в собственном Telegram-канале слова, которые противник говорит во время отступления с фронта на Донбассе. Он уверен в том, что под лозунгом "тикаем, пацаны" военные киевского режима пытаются сопротивляться подразделениям Минобороны России. Глава Чечни отметил в социальных сетях, что украинские военнопленные оставляют свои многочисленные трофеи и укрепленные районы.

Пусть живут до следующего боя и ждут билета в один конец к Бандере. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник заметил, что озвучивает дальнейшую судьбу военных ВСУ. Рамзан Кадыров пригрозил бойцам неизбежную ликвидацию за военные преступления, которые происходили на территории ДНР и ЛНР.

Кадыров опубликовал новое пародийное видео на Зеленского.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95