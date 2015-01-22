Кадыров рассказал про боевой клич отступающих бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал про боевой клич отступающих бойцов Вооруженных сил Украины. Российский чиновник прокомментировал в собственном Telegram-канале слова, которые противник говорит во время отступления с фронта на Донбассе. Он уверен в том, что под лозунгом "тикаем, пацаны" военные киевского режима пытаются сопротивляться подразделениям Минобороны России. Глава Чечни отметил в социальных сетях, что украинские военнопленные оставляют свои многочисленные трофеи и укрепленные районы.
Пусть живут до следующего боя и ждут билета в один конец к Бандере.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Чиновник заметил, что озвучивает дальнейшую судьбу военных ВСУ. Рамзан Кадыров пригрозил бойцам неизбежную ликвидацию за военные преступления, которые происходили на территории ДНР и ЛНР.
Кадыров опубликовал новое пародийное видео на Зеленского.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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