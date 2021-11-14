Кадыров призвал Ингушетию остановить "кучку провокаторов"

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал представителей ингушского народа остановить "кучку провокаторов". Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Ранее пользователи интернета раскритиковали стройку на границе Чечни и Ингушетии. Местные власти в соседней республике заявили, что Чечня изменила русло реки Фортанги в ходе строительных работ "Чеченавтодора". Кадыров отверг эти заявления.
Я затронул тему границ с Ингушетией. Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Позже установили, что работы проводились неосведомленными работниками, а русло реки было действительно изменено. Глава Серноводского района Чечни Исмаил Исраилов пообещал исправить ошибки рабочих и заявил, что дальнейшие работы будут проводиться только после согласования с ингушской стороной.
Ранее на границе с Белоруссией погиб польский солдат.
Видео: ВКонтакте/Рамзан Кадыров
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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