  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:07
136
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кадыров призвал Ингушетию остановить "кучку провокаторов"

0 0

Ранее местные власти в Ингушетии заявили, что Чечня изменила русло реки Фортанги.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал представителей ингушского народа остановить "кучку провокаторов". Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Ранее пользователи интернета раскритиковали стройку на границе Чечни и Ингушетии. Местные власти в соседней республике заявили, что Чечня изменила русло реки Фортанги в ходе строительных работ "Чеченавтодора". Кадыров отверг эти заявления.

Я затронул тему границ с Ингушетией. Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Позже установили, что работы проводились неосведомленными работниками, а русло реки было действительно изменено. Глава Серноводского района Чечни Исмаил Исраилов пообещал исправить ошибки рабочих и заявил, что дальнейшие работы будут проводиться только после согласования с ингушской стороной.

Ранее на границе с Белоруссией погиб польский солдат.

Видео: ВКонтакте/Рамзан Кадыров

Теги: ингушетия, рамзан кадыров, чечня
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
ezmenisov
Сегодня 9:42

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии