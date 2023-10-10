Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину

В Чечне призвали мировое сообщество прийти к единогласному решению.

Глава Чечни в собственном Telegram-канале заявил о готовности региональных боевых подразделений стать миротворцами в палестино-израильском конфликте. Российский чиновник пояснил, что его обращение направлено мировому сообществу. Рамзан Кадыров считает, что требуется хотя бы один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Обращаюсь к лидерам мусульманских стран: создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. Рамзан Кадыров, глава Чечни

В Чечне призвали остановить как войну т любые формы нагнетания обстановки в регионе. В случае необходимости российские подразделения будут готовы выступить в качестве миротворческих сил и работать на территории в целях наведения порядка и противодействия "любым возмутителям".

Депутат ГД Делимханов: 15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95