Депутат ГД Делимханов: 15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни

Сын Рамзана кадырова отмечен почетной наградой региона.

Сыну главы Чеченской Республики Адаму Кадырову присвоено высшее звание региона - Герой. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Мой дорогой брат <...> Адам Рамзанович Кадыров награжден медалью "Герой Чеченской Республики"! Все знают его как отважного молодого человека, преданного пути своего великого дедушки и достойно представляющего свой род! Ахмед Дудаев, чиновник

Депутат Государственной Думы Адам Делимханов подчеркнул, что Адам Кадыров имеет особые достижения в спорте, одержал ряд побед в престижных соревнованиях по смешанным видам единоборств. В частности, юноша получит первое место во внутреннем зачете в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе. Дополнительно известно, что Адам Кадыров выучил наизусть весь Коран, чем заслужил высокое звание хафиз.

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Фото и видео: Telegram / BAZA