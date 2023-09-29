Глава Чечни показал в соцсетях видео из зоны СВО с украинскими военнопленными.

Командиры Вооруженных сил Украины убили двух солдат армии киевского режима при попытке сдаться в плен на западной окраине Клещеевки. Соответствующее заявление сделал губернатор Чечни Рамзан Кадыров в собственном Telegram-канале. Дополнительно российский чиновник опубликовал видеозапись с места проведения специальной военной операции.

Здесь мы видим только двоих солдат ВСУ, а по факту их трое. Последнему оказывается медицинская помощь. Еще двое их товарищей были убиты своими же командирами при попытке перехода к российским войскам Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни заметил, что украинских военнослужащих командиры отправляют прямо на российские позиции, заявляя солдатам о том, что там никого нет. рамзан Кадыров заметил, что подобные свидетельства от сдавшихся в плен бойцов говорят о том, что преступный режим в Киеве демонстрирует миру безразличие к человеческим судьбам.

Кадыров встретился с главой МЧС.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95