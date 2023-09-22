Глава Чечни отметил, что на встрече обсуждались вопросы, касающиеся деятельности регионального управления МЧС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с главой МЧС Александром Куренковым в рамках рабочей поездки в Москву. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что на встрече обсуждались вопросы, касающиеся деятельности регионального управления МЧС. Он подчеркнул, что также были определены наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства. Куренков сообщил главе республики о принятых мерах по разминированию территорий Чечни.

Также Кадыров отметил, что ГУ МЧС по Чечне демонстрирует отличные показатели эффективности, участвуя в работе в зоне проведения спецоперации.

Ранее мы сообщали, что Кадыров опроверг слухи о своей болезни.

Видео: Telegram / Kadyrov_95