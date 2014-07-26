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Кадыров опроверг слухи о своей болезни

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Глава Чечни приезжал в Центральную клиническую больницу в Москве, чтобы навестить своего дядю.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз опроверг слухи о своей болезни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что приезжал в Центральную клиническую больницу в Москве, чтобы навестить своего дядю. Глава Чечни оценил профессионализм столичных врачей. Он также заявил, что пребывает в полном здравии.

В этом и есть свой плюс – теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: болезнь, глава чечни, рамзан кадыров, слухи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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