Слухи о якобы проблемах со здоровьем у главы Чечни появились в различных каналах в социальных сетях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Слухи о якобы проблемах со здоровьем у Кадырова появились в различных каналах в социальных сетях. Также была неподтвержденная информация о том, что глава республики якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента России.

Кадыров ответил на слухи публикацией двух видео, где рассказал о том, что прошел 11 километров. Он также посоветовал прогуляться на свежем воздухе "всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи".

Ранее Кадыров потребовал от США снять санкции с матери.

Видео: Telegram / Kadyrov_95