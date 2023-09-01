Кадыров потребовал от США снять санкции с матери

Глава Чечни рассказал, что не простит американские власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не оставит без внимания введенные Вашингтоном санкции против его матери - Аймани Кадыровой. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в эфире собственного Telegram-канала. Российский чиновник заметил, что "американские дипломаты" лишатся возможности ездить на территории европейских стран и России, так как Москва будет вводить против них ограничения и задерживать. Спикер добавил, что его мать занимается поддержкой малоимущим, бедным и остронуждающимся. Рамзан Кадров счел, что власти США занимаются преступлениями, которые они совершают "законным путем". Чиновник пояснил, что больше не будет молчать, хотя и пытался не замечать этого, когда санкции вводились в отношении его, детей и супруги.

Я не шучу, вы надоели нам... я повторять не буду, мне быстрее давайте ответ. То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу. Я пойду на все... Вы думаете, вас боятся, никто вас не боится. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что американские власти расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц и международного детского центра "Артек". Среди фигурантов "черного списка" заявлены Аймани Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев, командир полка имени Кадырова правоохранительных органов по региону Замид Чалаев и другие должностные лица.

Кадыров объяснил, почему в мирных переговорах с Киевом нет никакого смысла.

Фото и видео: Telegram / Karyrov_95