Кадыров объяснил, почему в мирных переговорах с Киевом нет никакого смысла

Глава Чечни объяснил, что Киев проигрывает, а Россия находится в гораздо лучшем положении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в собственном Telegram-канале о том, что в мирном урегулировании конфликта с Украиной нет никакого смысла. Российский чиновник добавил, что сейчас переговоры нужны только находящимся в бедственном положении странам коллективного Запада, которые рассчитывают втянуть Россию в долгий процесс обсуждения. Эксперт полагает, что недружественные государства ошибочно полагают, что таким образом могут помочь киевскому режиму сломить ход проведения СВО. Он уточнил, что в СМИ регулярно обсуждают тему мирного урегулирования регионального кризиса, а самые инициативные предлагают конкретные планы.

Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознаёт, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник пояснил, что в самом начале специальной военной операции западные страны обвешивали Россию санкциями "с пеной у рта, убеждая своих единомышленников", что ситуация приведет к полному разрушению российской экономической системы. Однако Запад сам оказался на грани коллапса, а Москва наоборот, наращивает темпы производства и значительно обогатила собственный внутренний рынок. По м нению главы Чечни, теперь в стране улучшены условия для ведения малого и среднего бизнеса на фоне ушедших из страны иностранных компаний, а также модернизирована система.

Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам - как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца. Рамзан Кадыров, глава Чечни

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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95