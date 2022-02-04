Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении

Глава Чечни рассказал о работе военных на сложном участке СВО.

Вооруженные силы Украины на ореховском направлении потеряли, по приблизительным данным, больше тысячи человек личного состава. Соответствующее заявление в эфире собственного Telegram-канала сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель российского региона уточнил, что количество жертв со стороны противника будет расти "стремительно". Он добавил, что указанное направление представляет из себя один из самых сложных участков в зоне проведения специальной военной операции.

Недалеко от первой линии обороны расположен населенный пункт Работино. Именно туда пытаются пройти подразделения укронато. Для достижения этой цели противник не жалеет ни живой силы, ни техники. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Эксперт уточнил, что на этом участке линии фронта долгое время держат оборону батальон "Восток-Ахмат". Чеченские представители не намерены уступать противникам даже метр из участка, за который бойцы несут ответственность. При этом ВСу практически ежедневно стремятся продвинуться вперед, но его регулярно отбрасывают назад военнослужащие РФ.

Десантники расчетов гаубиц Д-30 отразили наступление ВСУ в районе Клещеевки.

Фото и видео: Telegram / Кадыров_95