Военные ликвидировали бронированную технику и пехоту ВСУ.

Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск в западном направлении от города Артемовска и в районе Клещеевки разгромили бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

Мы находимся на артемовском направлении, где успешно ежечасно уничтожаем украинских нацистов. Противник несет большие потери в деревне Клещеевка. По перехватам становится ясно, что враг отступает. Артиллерия — бог войны! командир орудия Д-30 с позывным "Сталкер"

Специалисты пояснили, что отечественный расчет беспилотных летательных аппаратов соединений ВДВ выявил на территории четыре единицы бронированной техники ВСУ, которые следовали к линии боевого соприкосновения. Разведчики передали координаты объекта на пункт управления артиллерией, после чего десантники нанесли удар. В результате удалось ликвидировать две боевые бронированные машины противника, а прицельным огнем поражена пехота ВСУ. Далее отступающую пехоту и раненых ВСУ под прикрытием БТР-4 "Буцефал" коллеги попытались эвакуировать с поля боя, но российские артиллеристы-десантники уничтожили бронемашину и личный состав точным попаданием.

Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен.

Фото и видео: Минобороны России