  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:15
128
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Десантники расчетов гаубиц Д-30 отразили наступление ВСУ в районе Клещеевки

0 0

Военные ликвидировали бронированную технику и пехоту ВСУ.

Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск в западном направлении от города Артемовска и в районе Клещеевки разгромили бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

Мы находимся на артемовском направлении, где успешно ежечасно уничтожаем украинских нацистов. Противник несет большие потери в деревне Клещеевка. По перехватам становится ясно, что враг отступает. Артиллерия — бог войны!

командир орудия Д-30 с позывным "Сталкер"

Специалисты пояснили, что отечественный расчет беспилотных летательных аппаратов соединений ВДВ выявил на территории четыре единицы бронированной техники ВСУ, которые следовали к линии боевого соприкосновения. Разведчики передали координаты  объекта на пункт управления артиллерией, после чего десантники нанесли удар. В результате удалось ликвидировать две боевые бронированные машины противника, а прицельным огнем поражена пехота ВСУ. Далее отступающую пехоту и раненых ВСУ под прикрытием БТР-4 "Буцефал" коллеги попытались эвакуировать с поля боя, но российские артиллеристы-десантники уничтожили бронемашину и личный состав точным попаданием. 

Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вдв, всу, гаубица д-30, десант, клещеевка, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии