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Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

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Инцидент произошел вечером 8 августа.

Трое украинских военнослужащих переправились через реку Днепр с правого берега ради того, чтобы сдаться в плен Вооруженным силам России на территории левого берега в Херсонской области. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел около 23 часов вечера 8 августа. Его слова подтверждаются видеозаписью из зоны проведения специальной военной операции. Кадры сделаны при использовании тепловизора. В ролике виден момент задержания людей.

В районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ, с собой имели три автомата АК-74, 360 патронов калибра 5,45 миллиметров к ним, РПГ и три выстрела к нему

собеседник информационного агентства

Эксперт подчеркнул, что сдавшиеся в плен украинские представители информируют российских военных о местах размещения подразделений их бригады и своих командирах.

В Донецке и Горловке в результате обстрела ВСУ повреждены пять жилых домов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военнопленные, днепр, плен, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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