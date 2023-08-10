В Донецке и Горловке в результате обстрела ВСУ повреждены пять жилых домов

Появилась информация об одном погибшем.

Пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры повреждены в результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Донецка и Горловки. Соответствующей информацией с подписчиками поделился в собственном аккаунте в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики. Денис Пушилин. Ранее руководитель администрации в Горловке Иван Приходько уведомил жителей о том, что в результате обстрела центра населенного пункта был ранен мужчина, которые позже скончался.

Утром в результате обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных формирований погиб мирный житель - снаряд попал в многоквартирный дом. Всего обстрелами противника было повреждено пять жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры в Киевском районе столицы ДНР и Горловке. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Известно, что Киевский район Донецка подвергался обстрелу с применением кассетных снарядов с калибром 155 мм. В результате инцидента загорелся жилой дом. Сейчас воспламенение ликвидировано.

Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Дмитрий Ягодкин