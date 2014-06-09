В Чечне прокомментировали недавний инцидент с БПЛА.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе. Соответствующий комментарий российский чиновник сделал в ходе общения с журналистами "РИА Новостей". Он добавил, что в причинах того, как беспилотники противника смогли атаковать объект, теперь будут разбираться следственные органы.

Будет ясно, будет дана картина, виновные будут наказаны. Будем стараться, чтобы впредь такого не случилось. Они нас "укусили", мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что во вторник, 29 октября, рамзан Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки дронов. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Пламя удалось оперативно ликвидировать.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости