По его словам, если обвиняемые не докажут обратное, то он официально объявит им кровавую месть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение. Об этом он сообщили на совещании с местными силовиками.

Кадыров упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. По его словам, если обвиняемые не докажут обратное, то он официально объявит им кровавую месть.

Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее мы сообщали, что Кадыров присвоил Михалкову звание "Заслуженный деятель искусств ЧР".

Видео: Telegram / Kadyrov_95