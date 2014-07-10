Кадыров присвоил Михалкову звание "Заслуженный деятель искусств ЧР"

Рамзан Кадыров присвоил российскому режиссеру и актеру Никите Михалкову звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики". Соответствующей информацией чиновник поделился в своем Telegram-канале. Глава Чечни пояснил, что Михалков принимает участие в V Всероссийском фестивале национальных театров "Федерация", который проходит в местной столице.
Поблагодарил Никиту Михалкова за однозначно твердую патриотическую позицию и поддержку. Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы "Бесогон ТВ".
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Путин провел рабочую встречу с Кадыровым.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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