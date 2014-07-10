Кадыров присвоил Михалкову звание "Заслуженный деятель искусств ЧР"

Информацией глава Чечни поделился в Telegram.

Рамзан Кадыров присвоил российскому режиссеру и актеру Никите Михалкову звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики". Соответствующей информацией чиновник поделился в своем Telegram-канале. Глава Чечни пояснил, что Михалков принимает участие в V Всероссийском фестивале национальных театров "Федерация", который проходит в местной столице.

Поблагодарил Никиту Михалкова за однозначно твердую патриотическую позицию и поддержку. Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы "Бесогон ТВ". Рамзан Кадыров, глава Чечни

Путин провел рабочую встречу с Кадыровым.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95