Глава Чечни провел тренировку с солистами филармонии.

Рамзан Кадыров показал жим штанги лежа. Ролик появился на личной странице главы Чечни в социальной сети "Вконтакте". Чиновник поделился с подписчиками кадрами своей тренировки в спортзале. В ней приняли участие солисты местной государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.

Не секрет, что спорт и активный образ жизни требуются постоянства и упорства. Исходя из этого важно регулярно работать, преодолевая свойственные человеческое натуре лень и усталость Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава республики заявил, что несмотря на плотный график всегда находит время для физических упражнений. Обычная тренировка Кадырова включает в себя кардионагрузку, а также силовые упражнения. В рамках проведенной тренировки, спортсмены работали, "страхуя и подбадривая друг друга".

Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами.

Фото и видео: Вконтакте/Рамзан Кадыров