Рамзан Кадыров показал жим штанги лежа. Ролик появился на личной странице главы Чечни в социальной сети "Вконтакте". Чиновник поделился с подписчиками кадрами своей тренировки в спортзале. В ней приняли участие солисты местной государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.
Не секрет, что спорт и активный образ жизни требуются постоянства и упорства. Исходя из этого важно регулярно работать, преодолевая свойственные человеческое натуре лень и усталость
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Глава республики заявил, что несмотря на плотный график всегда находит время для физических упражнений. Обычная тренировка Кадырова включает в себя кардионагрузку, а также силовые упражнения. В рамках проведенной тренировки, спортсмены работали, "страхуя и подбадривая друг друга".
Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами.
Фото и видео: Вконтакте/Рамзан Кадыров
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